Mobilizare de forțe in week-end in stațiunea montana Ranca. In acest sens a avut loc o intalnire intre prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, și reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean. Autoritațile se așteapta ca in zona Ranca sa urce mii de turiști in fiecare zi. Din acest motiv ar putea sa se produca blocaje in trafic sau sa fie probleme cu parcarile in stațiune. Va fi nevoie ca și vehiculele care ajung in Ranca sa fie echipate in mod corespunzator. Este vorba de anvelope de iarna și lanțuri. Vor fi instituite filtre de poliție pentru…