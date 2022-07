Stiri pe aceeasi tema

- Prevenirea si combaterea infractionalitatii de orice fel, mentinerea ordinii si linistii publice, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat si acordarea asistentei medicale de urgenta reprezinta principalele misiuni desfasurate de angajatii Ministerului Afacerilor…

- Peste 200 de infractori, prinși in flagrant. In ultimele 24 de ore, structurile Ministerului Afacerilor Interne au actionat la nivelul intregii tari pentru prevenirea si combaterea faptelor nelegale si au asigurat interventia in cazul unor situatii de pericol pentru cetateni. Astfel, efectivele MAI…

- Politistii si jandarmii dau amenzi cu nemiluita, insa o parte infima din bani ajung la buget. Oamenii legii au constatat 14.894 de abateri contraventionale pentru care au fost aplicate amenzi in valoare de peste 3,3 milioane de lei, angajatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta efectuand…

- Sute de amenzi aplicate de Rusalii, de polițiștii din Alba. Doua persoane au fost reținute Polițiștii din Alba au desfașurat mai multe acțiuni și controale in perioada minivacanței de Rusalii. Au fost aplicate peste 554 de amenzi, de peste 77.000 lei și au fost inregistrate mai multe infracțiuni, in…

- Acțiuni desfașurate in sistem integrat de catre structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne In data de 30 mai a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1148 persoane și 180 autovehicule. Din cele 1148 persoane,…

- Echipajele de poliție și jandarmerie au prins in flagrant 150 de autori de infracțiuni care au savarșit 155 de fapte penale. Totodata, polițiștii au depistat 27 de persoane urmarite național sau internațional, potrivit umpmv.eu .In baza probatoriilor administrate de polițiști in cauze penale aflate…

- Uniunea Salvam Taranul Roman (USTR) solicita Guvernului sa majoreze de la 50 de milioane de euro la 150 de milioane de euro plafonul total alocat prin Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi si granturi pentru capital de lucru entitatilor din domeniul agroalimentar…

- Insecuritatea alimentara acuta a afectat aproape 40 de milioane de persoane in plus in 2021, ajungand la aproape 200 de milioane, din cauza unor conflicte si crize climatice si economice, atrage atentia miercuri ONU intr un raport privind crizele alimentare, care nu ia in considerare razboiul din Ucraina,…