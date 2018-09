Polițiștii și jandarmii argeșeni, prezenți la deschiderea noului an școlar Peste 250 de polițiști argeșeni acționeaza in zona gradinitelor, scolilor si liceelor din județ, pentru ca noul an școlar sa inceapa in siguranța. Polițiștii vor fi prezenți pe toata durata anului școlar in zona unitaților de invatamant și pe traseele pe care copiii le folosesc pentru a veni și pleca de la școala. Astazi, 10 septembrie, peste 250 de politisti din structurile de ordine publica și poliție rutiera actioneaza in sistem integrat pentru desfasurarea in siguranta a festivitatilor specifice deschiderii anului de invatamant preuniversitar. De asemenea, in aceste zile, la nivel național,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii damboviteni vor fi alaturi de elevi si de cadrele didactice cu ocazia festivitatilor de deschidere a noului an scolar. Institutiile de invatamant au fost incluse in itinerarul de patrulare al jandarmilor, astfel incat activitatile organizate in prima zi de scoala sa decurga intr-un climat…

- Peste 7.000 de politisti vor actiona in zona gradinitelor, scolilor si liceelor din toata tara, pentru ca noul an scolar sa inceapa in siguranta. Politistii vor fi prezenti pe toata durata anului scolar in zona unitatilor de invatamant si pe traseele pe care copiii le folosesc pentru a veni si pleca…

- Peste 7.000 de polițiști vor acționa luni în zona gradinițelor, școlilor și liceelor din toata țara, pentru ca noul an școlar sa înceapa în siguranța.Polițiștii vor fi prezenți pe toata durata anului școlar în zona unitaților de învațamânt și pe traseele…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, participa la festivitatea de deschidere a noului an scolar in doua unitati de invatamant Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, va fi prezent in doua unitati de invatamant luni, la festivitatile de deschidere a ...

- Peste 7.000 de politisti vor actiona luni in zona gradinitelor, scolilor si liceelor din toata tara, pentru ca noul an scolar sa inceapa in siguranta. Politistii vor fi prezenti pe toata durata anului scolar in zona unitatilor de invatamant si pe traseele pe care copiii le folosesc pentru a veni si…

- Luni, 10 septembrie, peste 140 de politisti maramureseni vor actiona in sistem integrat, suplimentar fata de dispozitivul curent, pentru desfasurarea in siguranta a festivitatilor specifice deschiderii anului de invatamant preuniversitar, anunta IPJ Maramures. Pentru ca noul an scolar sa inceapa in…

- In contextul inceperii, in data de 10 septembrie 2018, a noului an scolar, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean HUNEDOARA a dispus luarea de masuri specifice in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar.…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca va fi prezent la deschiderea noului an școlar la un numar de 10 unitați de invațamant. Lungu a spus ca in cele 10 unitați se regasesc atat gradinițe cat și școli generale și licee din toate cartierele municipiului. El a spus ca va fi prezent și…