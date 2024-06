Polițiștii și inspectorii RAR au luat cu asalt toate drumurile din Dâmbovița Polițiștii și inspectorii RAR au luat cu asalt toate drumurile din Dambovița , au acționat pentru depistarea șoferilor de autovehicule care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe si pentru verificarea starii tehnice a vehiculelor care se deplaseaza pe drumurile publice. In cadrul activitaților desfașurate, polițiștii au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, in valoare [...] The post Polițiștii și inspectorii RAR au luat cu asalt toate drumurile din Dambovița first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii dambovițeni se confrunta cu un numar tot mai mare de cazuri de șoferi care se urca la volan sub influența drogurilor sau a alcoolului. Luni, 24 iunie, oamenii legii au depistat in trafic alți doi șoferi beți care conduceau pe șoselele din județ. Astfel, in jurul orei 07:10, polițiștii din…

- Polițiștii de la Rutiera vor monitoriza traficul și in aceasta duminica. Șoferilor li se recomanda sa circule cu atenție, sa respecte regulile rutiere și limitele de viteza. Nu in ultimul rand, sa nu urce la volan dupa ce au consumat alcool și sa manifeste respect in trafic. Astazi, 16 iunie, radarele…

- Pe drumurile din Dambovița, au fost reținute 41 de permise și 21 de certificate de inmatriculare The post Pe drumurile din Dambovița, au fost reținute 41 de permise și 21 de certificate de inmatriculare first appeared on Partener TV .

- Vineri, 10 mai, in jurul orei 11:10, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurala Butimanu au oprit pentru control, pe drumul național 1A, pe raza localitații, un autoturism condus de un barbat de 32 de ani, din Butimanu. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca șoferul avea…

- Polițiștii rutieri au avut o prezența activa pe principalele drumuri din județ pentru prevenirea incalcarii regulilor de circulație, precum și pentru sancționarea cu fermitate a șoferilor care nu au respectat regimul legal de viteza ori s-au urcat la volan sub influența alcoolului sau a altor substanțe…

- Controale pentru creșterea gradului de siguranța pe drumurile publice din Dambovița, polițiștii au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale Pe parcursul zilei de 27 aprilie a.c., in intervalul orar 16:00-00:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat in…

- Inspectorii de prevenire din județul Dambovița au intensificat acțiunile de control și informare preventiva la lacașurile de cult, un angajament constant al autoritaților de a asigura condiții de siguranța pentru toți participanții la slujbele religioase. Personalul Inspecției de Prevenire va acorda…

- PSD Dambovița: Drumul spre victoria din 9 iunie, trece prin toate comunele județului, proiectele și investițiile din fiecare localitate sunt dovada ca echipa PSD Dambovița și-a facut treaba. Drumurile mai bune, mai rapide și mai sigure vor crea un mediu favorabil pentru investiții și dezvoltare economica.…