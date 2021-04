Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de 117.200 de lei si au retras de la comercializare 150 kg peste si produse din peste, in urma unor controale in Bucuresti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. "Pe fondul consumului de peste si produse…

- Din cercetarile efectuate de Poliție, o societate comerciala din București, care trebuia sa asigure funcționarea corecta a echipamentelor de protecție la incendiu din mai multe instituții din țara, facea controalele fictiv. Acest lucru a pus in pericol „viața, sanatatea și integritatea persoanelor”,…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de peste 1,7 milioane de lei in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala, in urma neconformitatilor constatate in timpul controalelor din luna martie. "Controalele inspectorilor sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor in sectorul…

- Legea care reglementeaza continutul de acizi grasi trans (AGT) in produsele alimentare destinate consumului uman, in sensul ca operatorii economici din sectorul alimentar vor avea obligatia de a introduce pe piata produse cu maximum de 2 grame de AGT la 100 de grame de grasime din continut, a intrat…

- Peste 300 de firme din tot județul au fost calcate de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau. Doar 7 firme au fost amendate cu amenzi totalizand 10.400 de lei. In plus, 7 kilograme de aluat congelat a fost confiscat și distrus. Au intrat in hora controalelor…

- Politistii de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov (IPJ), sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, au efectuat sase perchezitii domiciliare, in judetul Ilfov si in Bucuresti, la sediile a trei societati comerciale si domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor…

- Perchezitii domiciliare, in judetul Ilfov si capitala Foto arhiva Politistii de la IPJ Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Judecatoria Cornetu, au efectuat sase perchezitii domiciliare, în judetul Ilfov si în municipiul Bucuresti ,la sediile a trei societati comerciale…

- Marți au avut loc percheziții la complexe comerciale in care se vindeau produse contrafacute. Magazinele erau amplasate pe raza municipiului București și in județul Ilfov. In total au avut loc 18 percheziții la standurile din trei complexe comerciale. Politistii din Ilfov au indisponibilizat peste 6.000…