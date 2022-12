Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a prezentat in cadrul Guvernului propunerea privind bugetul de stat pentru anul 2023. Executivul iși propune sa creasca investițiile și salariul mediu și sa scada deficitul, inflația și șomajul.

- Anul 2023 va fi, cu siguranța, un an al austeritații bugetare, iar romanii vor resimți din plin efectele. In primul rand, se majoreaza TVA la produse și servicii de larg consum, ceea ce va conduce la o creștere insemnata a prețurilor. Totodata, vor fi majorate accizele și impozitele pe proprietate vor…

- Fostul președinte al PNL și fostul premeir al Romaniei, Florin Cițu, cere ruperea rapida a coaliție de guvernare. Cițu spune ca actuala formula a devenit nociva și ca viața romanilor e ingreunata de PSD, care, prin Ministerul de Finanțe, condus de Adrian Caciu, a impus cel mai multe taxe noi!…

- Convinși fiind ca prin gestul lor pot salva vieți omenești, 41 de angajați ai Penitenciarului Timișoara au participat astazi, 17 noiembrie, la o campanie de donare de sange inițiata chiar in interiorul instituției, cu sprijinul echipei de colecta mobila a Centrului Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara.…

- ”Mi-as fi dorit sa nu se ajunga aici, daca politicienii nu ar fi facut licitatie pe pensii, pana acum decizia era luata. Trebuie sa intelegeti un singur lucru, pensiile se platesc din veniturile din contributii, evident ca exista si un deficit la fondul de pensii. Romania a fost introdusa in procedura…

- ANAF implementeaza Big Brother. Cum va funcționa sistemul de supraveghere a romanilor, pentru taxe și impozite ANAF trece la implementarea unui nou sistem de monitorizare a contribuabililor: un mecanism tip „Big Brother” mult mai rapid și mai eficient. Proiectul se afla pe masa ministrului de la Finanțe,…

- Ministerul rus de finanțe a propus creșterea prețului minim la vodca, brandy și coniac de la inceputul anului viitor. Asta in condițiile in care prețul minim la vodca a fost stabilit in 2009, ca masura de a combate producția ilegala in Rusia.Astfel ca jumatate de litru de vodca va crește la 4,7 dolari,…