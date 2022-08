Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, un angajat al Regiei Autonome Administrația Patrimoniului de Stat (RA-APPS), a fost gasit fara suflare in instituție. Ce s-a intamplat cu barbatul in varsta de 56 de ani? Angajat al RA-APPS, gasit mort in instituție Astazi, 17 august 2022, Polițiștii din cadrul Direcției Generale…

- Sindicaliștii din poliție și penitenciare protesteaza miercuri, 17 august, in fața Guvernului, apoi se vor deplasa in marș spre sediile partidelor PNL și Psd. Aceștia cer salarii mai mari, dar și acordarea salariilor restante. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC),…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca, pana in acest moment, Guvernul nu are date care sa justifice ingrijorarea privind situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina, adaugand ca autoritatile de la Bucuresti monitorizeaza permanent datele legate de mediu in acest caz. ‘In ultimele zile,…

- Sindicalistii din Politie si din penitenciare picheteaza, azi, de la ora 10.00, sediul Ministerului Finantelor din Bucuresti, printre revendicari aflandu-se aplicarea Legii-cadru a salarizarii, acordarea unor sporuri prevazute de lege, actualizarea si recalcularea pensiilor militare de stat.Potrivit…

- Cei cinci romani raniti in accident au fost adusi in tara cu 4 elicoptere SMURD. Prima a ajuns o femeie a carei stare a fost evaluata ca fiind mai grava, urmata de alte doua femei și de doi barbați. Toți pacienții sunt internați la spitalul Floreasca, in stare stabila, dupa cum au anunțat medicii, informeaza…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța – Sud Agigea, au descoperit in Portul Constanta Sud, intr-un container sosit din China, peste 18.600 jucarii și accesorii auto, susceptibile a aduce atingere dreptului…

- Politistii au aplicat sanctiuni de 32.000 de lei la un club de manele din Bucuresti, care avea activitatea suspendata, potrivit Agerpres.De asemenea, s-a procedat la confiscarea a 3.710 lei, precum si la prelungirea suspendarii activitatii operatorului economic. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…