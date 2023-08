Poliţiştii Secţiei de poliţie rurală Merei au reţinut un bărbat de 43 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată. In ziua de 8 august a.c., in jurul orei 20.40, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Merei au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 82 de ani, din Pietroasele, cu privire la faptul ca un barbat i-a sustras din casa 2500 de lei. Politistiii s-au deplasat de indata la fata locului si, din investigatii au stabilit ca banuit de comiterea faptei este un localnic, in varsta de 43 de ani. Semnalmentele barbatului au fost furnizate imediat dispozitivului de ordine si siguranta publica, astfel ca banuitul a fost depistat in scurt timp, pe raza localitatii de domiciliu. In urma efectuarii… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

