- Lucian Bode, ministrul de interne, a facut luni, 8 martie, declarații despre cazul celor trei polițiști de la Secția 16 din București, arestați preventiv , saptamana trecuta, in dosarul in care sunt acuzați ca au sechestrat și torturat doi barbați care le-au atras atenția ca nu poarta masca de protecție.…

- Joi, la ora 21.22, se implinesc exact 44 de ani de la cutremurul din 1977, in care au murit peste 1.500 de oameni, dintre care peste 1.400 numai in Bucuresti, iar alti aproximativ 11.300 au fost raniti. Conform datelor oficiale, acum, in Bucuresti sunt consemnate 356 de cladiri aflate in clasa l de…

- Mai mulți polițiști din București au fost ridicați de procurori, dupa ce le-au fost percheziționate birourile de la Secția 16. Doi dintre ei sunt acuzați de tortura, dupa ce ar fi lovit doi barbați in toamna anului trecut, dupa un conflict pe o strada din Sectorul 4.

- Ministerul Sanatații a informat ca la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului „Sfantul Pantelimon” din București, duminica in jurul orei 20.15, un tub de neon dintr-un salon s-a ars cu o degajare minora de fum fara flacara. „Preventiv, cei doi pacienți au fost mutați in alt salon pentru a…

- Polițiștii Secției 25 din Capitala au intervenit, vineri, 15 ianuarie, pe o strada din sectorul 6, dupa ce un barbat a sunat la 112 și a spus ca un șofer a dat cu mașina, intenționat, peste un carucior in care se afla un bebeluș. Florin Bloju, 56 de ani, un interlop din București , a fost arestat preventiv…

- Un accident de circulatie s-a produs vineri dimineata, pe Soseaua Chitilei din Capitala, anunta Antena 3. Potrivit primelor informatii, ambulanta a intrat intr-un refugiu/ statie de tramvai si a fost la un pas sa se rastoarne. In urma impactului au fost ranite trei persoane aflate in…

- Poleiul face victime in Capitala. Pana acum, aproape 100 de oameni au ajuns la spital cu fracturi ale mainilor si picioarelor. Potrivit purtatorului de cuvant al Institutului de Medicina Urgenta, Dorina Arseni, cele mai multe victime sunt pensionarii.