Polițiștii se pregătesc pentru DESCINDERI în FORȚĂ! Achiziția de mii de BASTOANE telescopice plănuită de Poliția Română O noua achiziție este pregatita la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI)! Polițiștii par sa se pregateasca pentru descinderi in forța și pentru posibile confruntari stradale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Polițiștii se pregatesc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Polițiștii se

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a postat pe pagina de Facebook un mesaj, in care atrage atenția asupra șoferilor care se urca la volan dupa ce au consumat stupefiante. Polițiștii au prezentat fotografia cu testarea antidrog a unui conducator auto, pozitiv la cocaina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Angajații din Poliția Romana și din penitenciare pregatesc o noua manifestație stradala. De aceasta data, polițiștii vor protesta la sediul PNL. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Președintele american Joe Biden se va intalni cu președintele polonez, Andrzej Duda, va vizita refugiați și va ține un discurs in ultima zi a calatoriei in Europa, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Polițiștii au facut marți dimineața 24 de precheziții in județele Neamț, Iași și Bacau, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de corupție și fals. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un scoțian din 14 a avut COVID-19 saptamana trecuta, acesta fiind un nou record, potrivit Oficiului Național de Statistica (ONS), citat de BBC. Cele mai recente date saptamanale arata ca 376.300 de scoțieni au avut virusul in perioada 5 - 12 martie, fiind cea mai mare rata din Marea Britanie.…

- Apar noi informații din interiorul Minsterului Afacerilor Interne (MAI)! Conform surselor Bugetul.ro, continua pensionarile pe banda rulanta in Poliția Romana.Potrivit informațiilor pe surse intrate in posesia noastra, oamenii legii... Citește AICI mai multe detalii despre VALUL DE PENSIONARI din Poliția…

- Politistii din Botosani au demarat o actiune de localizare a doi frati care au disparut, luni dupa-amiaza, dintr-un centru de copii din municipiul Botosani, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Masura interesanta luata in interiorul Poliției Romane! Un șef din Poliția Romana iși pune la treaba subordonații și ii obliga sa urmeze un program complex.Astfel, toți polițiștii vor fi obligați sa... Citește AICI ce OBLIGATIVITATE a fost instituita de un ȘEF DE INSPECTORAT - TOȚI polițiștii vor trebui…