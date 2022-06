POLIȚIȘTII SĂLĂJENI CONTINUĂ ACTIVITĂȚILE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A CONSUMULUI DROGURI Polițiștii salajeni, din diferite structuri impreuna cu reprezentanții din județ ai Agenției Naționale Antidrog vor continua și zilele urmatoare activitațile de prevenire și combatere a traficului, deținerii și consumului de substanțe interzise. Polițiștii acorda, in mod constant, o atenție sporita prevenirii și combaterii consumului de substanțe psihoactive, iar in ultima saptamana, acesția au descoperit 6 conducatori auto care au fost depistați pozitiv la testarea cu aparatul Dugtest. In toate cazurile, polițiștii au intocmit dosare penale și continua cercetarile, sub supravegherea unitații… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, impreuna cu reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacau, alaturi de voluntari, au ales sa desfașoare la data de 17 iunie a.c. activitați in mijlocul comunitații, pentru informarea și conștientizarea adolescenților…

- Polițiștii, alaturi de partenerii consacrați in cadrul activitaților preventive au continuat activitațile informative pentru prevenirea consumului de substanțe cu efect psihoactiv. Peste 400 de persoane au primit sfaturi pentru a nu cadea in capcana drogurilor. In perioada 13 – 17 iunie 2022, polițiștii…

- Traficanți de substanțe interzise, bani falși, produse contrafacute, toate acestea au facut parte dintr-o adevarata rețea mafiota, rețea destructurata de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Salaj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Salaj. Totul a inceput…

- La data de 11 iunie 2022, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Salaj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Salaj, au efectuat o percheziție domiciliara, in județul Salaj, la locuința unei persoane banuite de efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dambovița, sprijiniți de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, au efectuat 8 percheziții domiciliare, in municipiul Targoviște, la persoane…

- Trei barbati au fost retinuti pentru 24 de ore fiind cercetati pentru trafic de droguri, dupa ce au fost surprinsi, joi, comercializand in municipiul Cluj-Napoca 400 de grame de substanta cristalina de culoare alba, avand ca destinatie municipiul Satu Mare, potrivit Agerpres."La data de 19 mai, politistii…

- Politistii au retinut mai multe persoane banuite de trafic de droguri si efectuarea de operatiuni cu substante psihoactive, in urma unor perchezitii efectuate in cursul zilei de joi in Buzau, Braila si Bucuresti, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau.Potrivit sursei citate, in urma…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzau, au efectuat 22 de percheziții domiciliare, joi, in Buzau, Braila și București, la persoane banuite de trafic de droguri și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile…