Politistii salajeni aduc la cunostinta proprietarilor sau detinatorilor temporari de caini incadrati la categoria cainilor periculosi sau agresivi, urmatoarele obligatii:

Stiri pe aceeasi tema

-  specifice pentru proprietarii/detinatorii temporari ai cainilor incadrati la art.1 lit.a: neluarea masurilor de prevenire a atacului canin de catre proprietarul cainelui sau detinatorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infractiune conform art.11 din O.U.G. nr. 55/2002; sunt interzise…

- Cainii sunt animale care ar trebui sa manance in primul rand o dieta bogata in carne si echilibrata si, in mod ideal, aceasta hrana de baza pentru caini ar trebui sa fie ceea ce mananca cel mai usor. Pe langa aceasta, gustarile speciale pentru caini sunt sanatoase pentru ei si, ocazional - cateva fructe…

- In perioada 20 – 24 februarie a.c., politistii Biroului pentru Protectia Animalelor au executat o actiune privind verificarea respectarii conditiilor de sanatate si bunastare a exemplarelor canine din regimul cainilor periculoși sau agresivi, oferite spre comercializare prin intermediul site-urilor…

- Actiune preventiva la Constanta La data de 21 februarie a.c., politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati de prevenire a inselaciunilor in parcuri si alte locuri publice din municipiul Constanta, in randul persoanelor varstnice, in cadrul Campaniei…

- Femeia din localitatea Istrau a fost identificata drept stapana cainelui, dupa microcipul din urechea patrupedului și și-a recunoscut fapta, au informat luni reprezentantii IPJ Satu Mare, potrivit Agerpres.„Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare-Biroul pentru Protectia Animalelor,…

- In Saptamana Craciunului polițiștii locali au avut de lucru. In perioada amintita, polițiștii locali cu atribuții privind asigurarea ordinii și liniștii publice și circulației pe drumurile publice au intervenit și dispus masurile legale in urma unui numar de 59 de sesizari facute de catre cetațeni,…