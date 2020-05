Polițiștii s-au autosesizat în cazul mânzei din Turda și fac „verificări” Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj susțin ca s-au autosesizat la vazul imaginilor cu manza chinuita in Turda. Aceștia spun ca se efectueaza verificari, fara a mai preciza ceva relevant. Pana in acest moment nu au fost depuse sesizari la poliție. „In urma imaginilor aparute in spatiul public, privind un caz de posibila maltratare a unei cabaline, in municipiul Turda, polițiștii s-au sesizat din oficiu, in cauza fiind desfașurate verificari pentru stabilirea situației de fapt și luarea masurilor legale care se impun”, se arata in informarea emisa de IPJ Cluj. Speram ca verificarile… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

