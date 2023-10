Stiri pe aceeasi tema

- Siguranța elevilor reprezinta una dintre prioritațile polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, polițiștii desfașurand frecvent activitați pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura antisociala in care sunt implicați elevii. Printre obiectivele urmarite de polițiști se regasește…

- Misiunile desfașurate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au ca obiectiv creșterea gradului de siguranța pentru cetațenii din județ, asigurarea unei intervenții ferme și rapide la solicitarile acestora, descurajarea comportamentelor antisociale, combaterea infracționalitații…

- In cursul saptamanii trecute, polițiștii rutieri hunedoreni s-au implicat in activitați preventive și de combatere a cauzelor generatoare de accidente rutiere, in cadrul programului Rețelei Europene a Polițiilor Rutiere ROADPOL Safety Days, destinat conștientizarii tuturor categoriilor de participanți…

- Inca din prima zi de școala polițiștii au avut o prezența activa in unitațile de invațamant, dar și in proximitatea acestora, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița fiind dispuse toate masurile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica. Intrucat siguranța…

- Pe parcursul zilei de ieri, 18 iulie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost la datorie și au continuat misiunile pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica. Astfel, pe raza județului, au fost instituite 39 de filtre, au fost legitimate peste 400…

- Aproximativ 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat pentru prevenirea oricaror evenimente care ar putea afecta liniștea cetațenilor, pentru descurajarea comportamentele antisociale și pentru impunerea legii. Pe raza județului, au fost instituite 47 de filtre,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au continuat acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, pentru descurajarea faptelor antisociale, precum și pentru creșterea gradului de siguranța pe drumurile publice. Astfel,pe parcursul zilei de ieri,…

- Pe parcursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au continuat acțiunile organizate pentru creșterea gradului de siguranța in segmentul stradal, descurajarea și sancționarea comportamentelor de tip violent și antisocial, creșterea gradului de siguranța rutiera…