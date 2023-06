Stiri pe aceeasi tema

- RAU ȘI INCAPAȚANAT… Un barbat, in varsta de 45 de ani, din municipiul Barlad, este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție. Mai precis, pe 30 mai a.c., ora 08.48, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie…

- RECUNOAȘTERE… Episcopia Hușilor a premiat și in acest an performanța. Pe langa numeroasele burse sociale sau de studiu oferite pe parcursul anului școlar, Centrul Eparhial Huși a premiat, de Ziua Internaționala a Copilului, elevii care au obținut rezultate bune la Olimpiada de Religie și la Olimpiada…

- 15 copii din municipiul Vaslui s-au bucurat, in avans de Ziua Internaționala a Copilului, de experiența unei sesiuni foto intr-un studio profesionist. Aceștia au invațat cum sa faca fotografii cu telefonul mobil, s-au jucat și s-au indulcit cu prajituri. Inițiativa aparține fotografului Octavian Badiu…

- DARURI… Copiii din Barlad si din imprejurimi, cu varsta pana in 12 ani, vor beneficia de gratuitate la trei filme de animatie proiectate de Ziua Internationala a Copilului, la Cinematograful Cityplex „Victoria”. Evident, in limita locurilor disponibile in cele doua sali. Tot pe 1 iunie, copiii sunt…

- Asociația ROR, Inspectoratul de Poliție Iași și Radio Iași organizeaza conferinta „Fenomenul Bullying și Cyberbullying” in unitațile de invațamant din Regiunea N-E – in data de 22 mai, ora 11:00, la Primaria Municipiului Iași, in Sala Vasile Pogor. Acest eveniment se va desfașura in cadrul acțiunii:…

- PROPUNERE… Autovehiculele destinate controlului traficului care utilizeaza dispozitive destinate masurarii vitezei vor fi poziționate vizibil și vor prezenta inscrisurile și insemnele distinctive ale Poliției Rutiere, prevede un proiect de lege care a primit marți raport favorabil din partea Camerei…

- INTERES… Astazi se intrunesc aleșii municipiului Huși, in ședința ordinara a lunii martie, iar ordinea de zi cuprinde aproape 80 de proiecte de hotarare, unele mai interesante ca altele. De pilda, intre inițiativele edilitare și cele care țin de Urbanism, se va supune aprobarii consilierilor Regulamentul…

- CONTROALE…Peste doua sute de autoturisme au fost verificate in trafic, in toiul noptii, fiind aplicate 34 de sanctiuni, in cadrul unei actiuni la care au participat politisti de la Investigatii Criminale, Ordine Publica si luptatorii din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Vaslui. Controalele au…