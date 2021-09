Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 6 – 12 septembrie 2021, la nivel național, polițiștii rutieri acționeaza in zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave. Astfel, luni, 6 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au continuat acțiunile organizate pe raza județului Dambovița, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. Obiectivul principal al polițiștilor este acela ca fiecare deplasare pe drumurile publice sa se realizeze in condiții de…

- Acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere continua si astazi in judetul Iasi. Astfel, in urma testarilor alcoolscopice efectuate au fost depistati 3 șoferi care conduceau autoturismele pe raza municipiului, fiind sub influența alcoolului. O actiune asemanatoare a avut loc ieri in intreaga tara.…

- In perioada de 31.07.a.c. – 01.08.2021, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice din judetul Hunedoara, peste 100 de politistii rutieri vor derula actiuni vizand combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, in special cele privind viteza excesiva,…

- In perioada 19-25 iulie a.c., politistii suceveni actioneaza pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, fiind vizate in special primele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Zilnic, pe drumurile publice sunt planificate in medie 35 de echipaje de poliție rutiera, formate din polițiști rutieri…

- In acest weekend, politistii rutieri sunt din nou in strada pentru asigurarea fluentei traficului, prevenirea accidentelor rutiere si evitarea oricaror evenimente nedorite. Avand in vedere ca se preconizeaza cresteri ale valorilor de trafic spre zona montana damboviteana, Politia Rutiera va asigura…

- 7 ZILE DE ACȚIUNI IN TRAFIC PENTRU COMBATEREA PRINCIPALELOR CAUZE GENERATOARE DE ACCIDENTE GRAVE Viteza, indisciplina pietonilor, neacordarea prioritații de trecere pietonilor reprezinta principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. De aceea, timp de 7 zile, polițiștii rutieri au derulat…