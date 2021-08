Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Rutiera au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, 132 de sanctiuni contraventionale si au constatat 7 infractiuni la regimul circulatiei rutiere, in cadrul unei actiuni in sistem integrat a Politiei Capitalei pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta…

- Amenzi in valoare de peste 30.000 de lei au fost aplicate, in noaptea de sambata spre duminica, de politisti in Bucuresti, fiind depistati trei soferi drogati si patru aflati sub influenta bauturilor alcoolice. De asemenea, politistii au retinut peste 21 de permise de conducere. Potrivit unui comunicat…

- Politistii rutieri au aplicat 55 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 30.000 lei, si au retinut 14 permise de conducere dupa o actiune pentru depistarea conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. In noaptea de 07/08 august, politistii…

- Astfel, in 42 de licee din țara, niciun elev nu a luat examenul de Bacalaureat 2021 in sesiunea iunie-iulie. Aceste licee sunt in judetele Alba, Arad , Bacau, Botoșani, Buzau, Caraș-Severin, Calarași, Constanța, Dambovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Maramureș, Olt, Prahova, Satu-Mare, Salaj, Sibiu, Suceava,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de precipitatii, vijelie puternica si grindina pentru 32 de judete, valabila de vineri, ora 14:00, pana sambata, ora 6:00. Conform avertizarii Cod portocaliu, in Maramures, Transilvania, Oltenia, Banat, Crisana, vestul si nordul…

- Se vor semnala scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare.COD GALBENIn intervalul 17.06.2021…