Polițiștii Serviciului Rutier Prahova continua activitațile specifice asigurarii unui climat de siguranța rutiera pe drumurile din județ. In acest sens, polițiștii au acționat astazi, pe DN1 (E 60), in intervalul orar 10:00-13:00, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, in special pentru identificarea conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza. In cadrul [...]