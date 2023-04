Polițiștii români au descoperit cea mai mare piață online de distribuție a drogurilor. Cum funcționa rețeaua Polițiștii romani au descoperit și investigat timp de un an cea mai mare piața online de distribuție a drogurilor. Luni, anchetatorii au facut mai multe percheziții la persoane legate de acest dosar. Platforma online, unica in Europa, avea peste 11.000 de utilizatori. Potrivit anchetatorilor „in perioada mai 2022 – aprilie 2023, polițiștii Direcției de Combatere […] Articolul Polițiștii romani au descoperit cea mai mare piața online de distribuție a drogurilor. Cum funcționa rețeaua a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

