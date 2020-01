Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Elevilor anunta ca nu renunta la propunerea de incepere a cursurilor pe 1 septembrie si finalizarea lor mai repede, motivand ca, pe timpul verii, elevii nu mai pot asimila informatiile necesare la randament maxim, iar examenele sunt sustinute in conditii de temperatura necorespunzatoare,…

- Pentru a nu deveni victima vreunei infractiuni, polițiștii salajeni din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Salaj vin, in aceasta perioada, in sprijinul populației cu cateva sfaturi

- Asteptata de mult, zapada s-a asternut in mai multe zone din tara, iar temperaturile scazute si ninsorile pot crea probleme participantilor la trafic. La aceasta ora, pe drumurile publice de pe raza judetului nostru nu sunt semnalate drumuri cu circulatie blocata sau restrictionata. In permanența, prin…

- Un barbat a fost impuscat, luni, in picior de un politist, care a intervenit dupa ce acesta a atacat si injunghiat o femeie in Tecuci, judetul Galati. Politistii din Tecuci au fost sesizati luni despre faptul ca o femeie a fost atacata si injunghiata de un barbat pe o strada din oras, a informat mediafax.Un…

- Astazi, 13 decembrie 2019, in jurul orei 06.00, pe strada Regimentul V Vanatori, un barbat de 48 de ani, din municipiul București, in timp ce conducea o autoutilitara, nu s-ar fi asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulație și a acroșat un autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din…

- Aleșii județeni au aprobat, la ședința extraordinara a Consiliului Județean Maramureș, desfașurata la inceputul lunii decembrie 2019, acordarea sumei de 200.000 de lei, reprezentand stimulente financiare pentru elevii care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile…

- In perioada sezonului rece, cand noaptea este mai lunga si hotii au posibilitatea sa comita mai usor furturile, pentru a nu deveni victime, politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii recomanda cetațenilor sa țina cont de cateva sfaturi. Astfel, proprietarul trebuie sa se…

- Un pieton, de 67 de ani, a fost accidentat de un autoturism joi, pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Stirbei Voda. In ultima perioada, in acea zona au fost raniti mai multi pietoni. Pana in prezent, nu a fost luata nici o masura pentru prevenirea accidentelor in zona respectiva.In ultimele doua…