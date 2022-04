Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a adoptat mai multe sanctiuni impotriva Rusiei de la inceputul invaziei Ucrainei, in 24 februarie, inclusiv interzicerea importurilor rusesti (carbune și votca), reducerea de noi investitii in Rusia si inghetarea activelor detinute de marile banci rusesti.Zilele trecute, Țara Soarelui Rasare…

- Joi, Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat, la o luna de la declansarea invaziei ruse în Ucraina, ca Belarusul ”nici nu vrea, nici nu este pregatit” sa lupte în Ucraina, în pofida presiunilor Rusiei pentru a face acest lucru, transmite EFE cu referire…

- Cu cateva zile inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia, imaginile vehiculate pe rețelele de socializare au aratat vehicule blindate rusești marcate cu simbolul „Z”. In absența unei explicații oferite de Ministerul rus al Apararii, au fost multe comentarii despre semnificația acestui simbol. „Z”,„V”,„A”,„X”,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca exista informații credibile conform carora Rusia vizeaza civilii din Ucraina și a cerut Moscovei sa puna capat conflictului. Intr-o declarație de presa susținuta la Riga in Letonia, el a subliniat ca alianța lucreaza pentru a se asigura…

- „Cu adevarat necesar este sa se treaca la negocieri adevarate. Politicienii trebuie sa faca totul pentru ca razboiul sa inceteze. Președintele Zelenski a avut doua teme atunci cand a spus ca este dispus sa inceapa negocierile cu Rusia: acestea sa nu aiba loc in Belarus și integritatea Ucrainei. Este…

- Rusia „a atacat o tara pacifista fara sa fi fost provocata si fara nicio scuza credibila”, a declarat joi premierul britanic, Boris Johnson, adaugand ca ”cele mai mari temeri” și toate avertismentele de pana acum s-au adeverit, potrivit News.ro, care citeaza CNN.Intr-un discurs televizat, premierul…

- Rusia a invadat in aceasta dimineața Ucraina, țara in care a fost declarata stare de razboi. Mai multe orașe din Ucraina au fost afectate de rachetele trimise in aceasta dimineața de Rusia. Prima acțiune a avut loc in Donbas, in estul Ucrainei. Potrivit Reuters, cel puțin 5 explozii s-au auzit la…

- Rusia a atacat Ucraina in aceasta dimineața, iar vestea razboiului declanșat de Putin a facut inconjurul lumii. Mai puțin la UEFA, care a facut o gafa incredibila pe internet, fiind taxata imediat de fanii de pe Twitter. Gafa pe contul UEFA Europa League: „O joi fericita” In aceasta dimineața, la cateva…