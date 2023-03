Enervați ca doar 20% dintre romani și-au incheiat asigurare obligatorie pentru locuințe impotriva inundațiilor și cutremurelor, parlamentarii vor sa mute atribuțiile de a-i amenda pe aceștia de la primarii la polițiști, avand in vedere ca niciun primar nu a impus amenda de 500 de lei prevazuta de lege. In fapt, ”RCA-ul” pentru locuințe este mai […] The post Polițiștii, puși de parlamentari sa-i amendeze pe cei care nu-și asigura locuințele first appeared on Ziarul National .