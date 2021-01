Polițiștii protestează nemulțumiți de înghețarea salariilor Polițiștii au inceput protestele de astazi. Nemulțumiți de masura de inghețare a salariilor la nivelul lunii decembrie a anului trecut, ei au hotarat intreruperea activitații in fiecare zi timp de o ora și asigurarea doar a activitaților urgențe, prin apelurile 112. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nemulțumiți de inghețarea salariilor, cinci sindicate ale polițiștilor au anunțat ca au inceput de luni, 11 ianuarie, o serie de proteste. Potrivit unui comunicat semnat de liderii sindicatelor SNPR DECUS, SIDEPOL, ROPOL, MERIDIAN și UNIPOL, oamenii legii nu vor mai aplica amenzi, ci doar sancțiunea…

- Sindicaliștii din poliție au convenit sa nu mai dea amenzi incepand de astazi, dupa ce salariile bugetarilor au fost inghețate, iar discuțiile cu ministrul de Interne Lucian Bode au fost fara rezultat. O buna parte din amenzile aplicate de oamenii legii erau pentru incalcarea regulilor impuse pentru…

- Patru sindicate din Poliție au semnat un document conform caruia astazi, 11 ianuarie, polițiștii vor aplica „doar sancțiunea avertismentului scris sau verbal”, ca prima masura de protest, dupa ce Guvernul a decis ca salariile sa ramana la nivelul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fara amenzi, de luni, pentru neportul centurii, vorbitul la telefon in trafic sau pentru traversari neregulamentare. Și nu e vorba de vreo schimbare legislative, ci de declanșarea protestului inedit la care vor recurge polițiștii nemulțumiți de inghețarea salariilor. Și cetațenii trebuie sa se aștepte…

- PRESIUNI… Polițiștii anunța ca vor ieși din nou in strada daca Guvernul nu revizuiește masura de inghețare a salariilor și nu pune in plata compensația de risc. Sindicatele atrag atenția ca daca nu se va ajunge la un consens, oamenii legii vor sancționa doar cu avertisment pe cei care savarșesc contravenții…

- Polițiștii sunt primii care au ieșit in strada, nemulțumiți de inghețarea salariilor și a sporurilor decisa de Guvern pentru anul viitor, dar și de majorarea pe care ei o considera infima a salariului minim. Marius Popescu ne spune mai multe.

- Zeci de polițiști s-au adunat joi, in ultima zi a anului, in fața Instituției Prefectului, pentru a protesta impotriva inghețarii salariilor bugetarilor, decisa de Guvernul Cițu miercuri. Aceștia s-au strans in fața prefecturii in jurul orei 10.00, au afișat bannere și protesteaza zgomotos cu ajutorul…

- Mai multe organizatii sindicale din aparare si ordine publica picheteaza, joi dimineata, alaturi de grefieri, sediile prefecturilor din tara in semn de protest fata de inghetarea salariilor, potrivit Agerpres.