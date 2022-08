​Polițiștii protestează miercuri la Ministerul Muncii: cer salarii mai mari Sindicatul Polițiștilor Europeni Europol și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare SNPP - afiliate la Federația PUBLISIND și Blocul Național Sindical - declanșeaza o serie de proteste pentru aplicarea legii-cadru privind salarizarea, precum și pentru recunoașterea complexitații muncii care implica riscuri deosebite insuficient compensate prin legislație, se arata intr-un comunicat de presa. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

