Se anunța protest, miercuri, la sediul Camerei Deputaților – intrarea din Parcul Izvor. Cei de la Sindicatul National al Politistilor si al Personalului Contractual (SNPPC) sunt deciși sa iasa in strada pentru a cere scoaterea pensiilor militare din Planul Național de Redresare și Reziliența – PNRR. „Saptamana trecuta FSNPPC a anunțat un calendar de proteste […]