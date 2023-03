Politistii, prezenti in mai multe unitati de invatamant din judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 martie a.c., politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara au desfasurat activirati preventiv informative in randul elevilor de la Liceul Tehnologic "Dobrogea" Castelu, Scoala Gimnaziala nr. 12 Constanta, Colegiul National de Arte "Regina Maria" Constanta, in cadrul Proiectului de prevenire…

- La data de 14 martie a.c., polițiștii Compartimentului de Prevenire și Analiza Criminalitații, alaturi de colegii din cadrul Serviciului Rutier și Biroului Rutier Focșani au realizat o serie de activitați in cadrul programului “Școala Altfel”, la Școala Gimnaziala “Ștefan Cel Mare” și Gradinița nr.…

- Actiune preventiva la Constanta La data de 21 februarie a.c., politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati de prevenire a inselaciunilor in parcuri si alte locuri publice din municipiul Constanta, in randul persoanelor varstnice, in cadrul Campaniei…

- Actiuni preventive in unitatile de invatamant. Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 februarie a.c., politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati de prevenire a victimizarii minorilor in randul elevilor de la Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Liceul…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Covasna – Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroul Siguranța Școlara impreuna cu reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog și Direcției de Sanatate Publica Covasna, au desfașurat in cursul saptamanii trecute activitați specifice…

- 30 ianuarie, Ziua Scolara a Non Violentei si a PaciiPentru a marca ziua de 30 ianuarie ndash; Ziua Scolara a Non Violentei si a Pacii, politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati sustinute, cu caracter informativ preventiv, in proximitatea unitatilor…