- Descinderi in Prahova, la patru cabinete de medicina de familie din Ploiești, Sinaia, Bușteni și Valea Calugareasca, precum și la un centru de vaccinare. Zeci de cadre medicale și beneficiari ai unor certificate de vaccinare false au fost ridicați de procurori. Polițiștii au facut, la prima ora, 17…

- In cursul dimineții zilei de miercuri, in intervalul orar 7.00 - 9.00, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au organizat și desfașurat o acțiune pe DN1, pentru verificarea legalitații transportului public de persoane și a respectarii masurilor de protecție impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2…

- Miercuri, 6 octombrie, in intervalul orar 9.00-12.00, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au organizat și desfașurat o acțiune pe DN1 - E60, pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza, sub cele doua forme, nelegala sau neadaptata condițiilor de drum, in colaborare cu polițiștii municipiului…

- *ACȚIUNE DESFAȘURATA DE POLIȚIȘTII RUTIERI PRAHOVENI* Pentru prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii rutieri prahoveni acționeaza in mod constant, activitațile intreprinse vizand prevenirea acestor evenimente prin prezența in trafic și depistarea conducatorilor auto care circula…

- In Prahova sunt deschise 20 de centre, care funcționeaza zilnic Nicoleta Dumitrescu Incepand de ieri, oficial, și in Romania a inceput administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva Covid-19. Decizia a fost luata de la nivel central, avand in vedere evoluția epidemiologica severa din Romania,…

- O femeie, din Ploiești, a murit, in statiunea Sinaia, dupa ce a fost lovita de un barbat care o insotea in statiune. Cei doi s-au cunoscut recent pe Facebook si si-au dat intalnire. Doar ca ceva nu a mers bine. Baut bine, barbatul i-a dat cateva palme, a imbrancit-o si a fugit cu mașina, chiar daca…

- N. Dumitrescu Potrivit celei mai recente centralizari in ceea ce privește campania de vaccinare la nivel național, din data de 24 august august, ora 10.00, Prahova se situa intre primele 15 județe la capitolul persoane imunizate impotriva Covid-19, pe primul loc fiind Capitala – cu 48,70%, iar pe ultimul…

- ”Circulati cu viteza adaptata conditiilor din trafic, in special cand se circula in coloana, si țineți cont de politetea rutiera. De asemenea, pentru un plus de siguranta, in mers, mariti distanta dintre vehicule. Respectati regimul legal de viteza, in interiorul localitaților”, acesta a fost mesajul…