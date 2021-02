Polițiștii pot emite ordin de plasare a animalelor în adăposturi pentru 45 de zile Conform noilor prevederi legale stabilite de O.U.G. 175 din 2020, pentru completarea unor acte normative cu incidența in protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor masuri organizatorice, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului in adapost, acesta constituind un instrument administrativ conferit polițistului, in vederea inlaturarii unui pericol iminent indreptat impotriva animalelor. Astfel, polițiștii din cadrul Poliției Romane care, in exercitarea atribuțiilor de serviciu, constata ca un animal se afla intr-o situație de pericol emit, de indata, ordin de plasare a animalului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

