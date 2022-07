Polițiștii pornesc vânătoarea de droguri la Young Island Evolution In acest weekend, peste 100 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau sunt in strada, zilnic, pe toata perioada festivalului de muzica de pe insula de agrement din municipiul Bacau. Polițiștii bacauani, impreuna cu partenerii instituționali acționeaza pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica și pentru prevenirea oricaror fapte antisociale. Polițiști […] Articolul Polițiștii pornesc vanatoarea de droguri la Young Island Evolution apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

