Politiştii pensionari, evaluaţi psihic şi chemaţi la Penitenciar, în caz de mobilizare Primele masuri de criza la Iasi: in caz de mobilizare, politistii pensionati din sistem vor trebui sa se prezinte in 16 ore pe terenul de la Penitenciarul Iasi. Dar asta numai in cazul exceptional de mobilizare a populatiei de catre armata, fapt care ar avea o probabilitate extrem de mica se se intample, potrivit surselor militare locale. Politistii pensionati au fost chemati la comisariate, unde au fost evaluati medical si li s-au pus in vedere de a se prezenta imediat la incorporare, daca vor fi convocati. De altfel, unii dintre politisti au primit si livrete militare. Zilele trecute, politia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

