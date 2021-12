Sindicatul Politistilor Europeni EUROPOL organizeaza, joi, un miting in fata Ministerului Afacerilor Interne, in semn de protest fata de faptul ca Executivul nu aplica Legea salarizarii, potrivit unui comunicat remis de organizatia sindicala. "Politistii nu vor salarii marite, ci vor doar plata acelor drepturi prevazute inca din anul 2017 in Legea salarizarii. Din 2007, politistii nu au mai avut parte de mariri salariale. Norocul nostru a fost cresterea salariului minim pe economie, pentru ca altfel aveam si acum salariul de 1.100 lei, cum era in 2013. Facem un apel catre toti politistii, sindicalizati…