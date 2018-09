Politistii obligati sa plateasca daune unui sofer amendat degeaba de Rutiera! A fost lasat cu masina in strada, fara placute!

Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean, suparat ca a fost amendat pe nedrept de un agent de politie, a inceput un adevarat razboi impotriva IPJ Iasi • Primul proces, in care a cerut anularea amenzii, l-a castigat deja, iar IPJ Iasi a fost obligat sa-i achite cheltuieli de judecata in valoare de 1.400 de lei • In cel de-al [...]

- Un iesean s-a luptat timp de doi ani prin procese cu Poliția Rutiera din Iași pentru a demonstra ca a fost amendat degeaba și i-a fost confiscat numarul de inmatriculare fara motiv. Suparat ca polițiștii de la Rutiera l-au amendat degeaba, un conducator auto din Iași a inceput un adevarat razboi impotriva…

- 4 barbați din Cluj au plecat la vanatoare. Nimic senzațional pana acum. Numai ca respectivii au vanat un urs pe fondul de vanatoare de la Valea Ierii, județul Cluj, fara a avea autorizație speciala emisa de Ministerul Mediului, iar aventura ii va costa scump. Braconierii au vanat un urs, l-au tranșat…

- Politistii locali au reusit sa identifice proprietarul vacilor care au iesit la pascut chiar in parcul care gazduieste Coloana fara Sfarsit. Acesta a fost amendat cu 500 de lei pentru ca si-a lasat animalele nesupravegheate. Intre t...

- Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara a luat o decizie surprinzatoare in cazul pistolarului de la Spitalul Județean, care azi-noapte a folosit o arma letala adusa ilegal din Italia."Va reamintim ca polițiștii din Timișoara au intrat in alerta noaptea trecuta in urma unui apel la 112…

- In data de 9 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un barbat, in varsta de 29 de ani, din localitatea Topraisar, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe strada Nicolae Titulescu, din localitatea Agigea, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Totodata, pe 8 iulie…

- Politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza joi dimineata opt perchezitii in judetele Ialomita, Constanta, Ilfov, Giurgiu si Iasi, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, conform IGPR.

- Politistii din Aiud l-au retinut pe un barbat din municipiul Bucuresti ce este cercetata pentru furt si conducere fara permis. Acesta ar fi furat placutele de inmatriculare a unui autoturism parcat dupa care a alimentat masina sa la o statie de carburanti din Aiud, plecand fara sa plateasca. La data…