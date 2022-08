Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani este singurul supravietuitor al cumplitului accident rutier ce a avut loc pe 5 august in localitatea Cobadin. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere din zona se observa cu tanarul coboara de pe locul din dreapta fata si pleaca. Martorii sustin ca adolescentul ar fi spus…

- Un barbat din Costeiu a scapat ca prin urechile acului dupa ce masina i-a fost lovita de Sageata Albastra. Accidentul s-a petrecut miercuri seara la marginea localitatii Costeiu. Soferul nu a observat la timp trenul, astfel ca a fost lovit in plin. Din fericire, barbatul nu a patit nimic, insa masina…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Baia Mare, care conducea aseara in jurul orei 22:15 un autoturism pe strada Victoriei din municipiu, cand a ajuns la intersecția cu str. I.l. Caragiale, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a lovit bordura drumului și gardul unui local, dupa care a intrat…

- Accidentul mortal care a avut loc joi seara, in municipiul Iași , a fost surprins de camerele de supraveghere din zona, potrivit Ziarul de Iași . Pe imagini se vede cum autoturismul condus de o femeia aflata sub influența alcoolului izbește violent gardul unei gospodarii și ricoșeaza in autospeciala…

- O femeie din București a murit și un barbat a fost grav ranit intr-un accident provocat de un tractorist baut, pe o șosea din județul Teleorman. Mașina acestora a lovit un tractor plin cu baloți, fara nicio lumina. Se pare ca familia din București mergea la o inmormantare. Accidentul a avut loc marți…

- Un barbat a murit vineri dupa-amiaza la Iași calcat de o mașina care ieșea dintr-o parcare, in timp ce el ieșea dintr-o gura de canal, scrie Ziarul de Iași . Victima a murit pe loc, lovita de violent de mașina a carui șofer nu a vazut nici gaura de canal nici ca cineva ieșea de acolo. Barbatul intrase…

- Un barbat a murit vineri dupa-amiaza in timp ce efectua verificari la apometre intr-un canal situat intr-o parcare din Iasi. Cand a vrut sa iasa afara, omul a fost lovit frontal de un autoturism, informeaza Antena3 . Accidentul cumplit a avut loc intr-o parcare din Iasi. Barbatul, care se afla la munca,…

- Un Autoturismul, care circula in zona industriala a Iasului, a parasit drumul si s-a izbit de stalp, probabil din cauza vitezei. O ambulanta a fost chemata la fata locului. Politistii fac cercetari.