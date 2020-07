Polițiștii nu vor noile uniforme: ”Parcă suntem de la salubritate!” Sindicatele din Poliție au atras atenția ca noile uniforme impuse de MAI nu sunt deloc pe placul agenților. Aceștia spun ca, in noile uniforme, pot fi confundați cu angajații de la salubritate sau de la gaze. Nici schimbarea culorilor de pe noile autospeciale nu a fost primita bine de polițiști, principala nemulțumire fiind legata de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

