Stiri pe aceeasi tema

- Autovehiculele destinate controlului traficului care utilizeaza dispozitive destinate masurarii vitezei vor fi pozitionate vizibil si vor prezenta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei Rutiere, prevede un proiect de lege care a primit, marți, raport favorabil, cu 4 abtineri, din partea…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu a declarat luni, dupa audierea in Comisia Economica din Senat, unde a fost atacat dur de membrii comisiei care au acuzat instituția ca nu a facut nimic in cazurile City Insurance și Euroins, ca sunt milioane de clienti ai Euroins care, in perioada…

- Audierea conducerii ASF in Parlament, pe tema creșterii tarifelor RCA și a insolvenței Euroins a stat sub semnul protestelor. Mai mulți lideri AUR, in frunte cu George Simion, s-au instalat, „inarmați cu pancarte”, chiar in sala de ședința, in spatele șefilor ASF. Potrivit anunuțului facut de Senat,…

- Miniștrii Sportului și de Externe, Eduard Novak și Bogdan Aurescu, sunt chemați in Camera Deputaților. Novak este așteptat pe 20 martie, la invitația USR, in timp ce Aurescu va fi prezent in Parlament pe 27 martie, la propunerea AUR, au decis membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Ministrul…