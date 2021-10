Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI) are disponibile in prezent 3.000 de dispozitive pentru verificarea certificatelor verzi, deși necesarul este de 8.000. „Suntem in...

- Ministrul de Interne Lucian Bode susține ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI) are disponibile in prezent 3.000 de dispozitive pentru verificarea certificatelor verzi, deși necesarul este de 8.000. „Suntem in procedura de achiziție”, a anunțat ministrul. „Noi avem peste 3.000 de astfel de…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, luni, ordinul pentru organizarea loteriei de vaccinare. Documentul vizeaza conditiile de participare si organizare. Vor fi 19 extrageri pana la 31 decembrie si se vor acorda 1.139 premii, in valoare totala de 15 milioane de lei. Ministerul…

- Se vor propune amenzi de 500.000 lei pentru persoanele care vor falsifica certificatul de vaccinare in Republica Moldova. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, in cadrul unei emisiuni. Aceasta a mai spus ca marți, 7 septembrie, va avea loc ședința Comisiei Naționale Extraordinare…

- Premierul Romaniei anunta ca va trimite Corpul de Control la mai multe institutii, dupa ce Digi24 a publicat o ancheta in care demasca o retea de falsificatori de certificate de vaccinare impotriva COVID-19.

- Cum platește Primaria Timișoara amenda pentru lipsa certificatelor verzi de la Colterm? Deocamdata edilul șef nu are o soluție, dar are ceva speranțe ca ”vom vedea ce se va intampla la acest proces. Amenda exista, e imensa, de 107 milioane, dar primarul Dominic Fritz nu vorbește despre plata ei. In…

- Greșelile facute in Bulgaria la organizarea campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului au dus la moartea a aproximativ 10 mii de oameni. Acest lucru a fost recunoscut de ministrul Sanatații al țarii, Stoycho Katsarov, relateaza TASS. Ministrul a explicat ca cetațenii cu virsta de peste 60 de ani…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni ca propunerea facuta de europarlamentarul Rares Bogdan de comasare a Ministerului Afacerilor Interne cu Ministerul Transporturilor a fost o gluma si le-a spus jurnalistilor ca ii cunoaste bine si nu au plecat „dupa fenta”. Bode a fost intrebat de jurnalisti,…