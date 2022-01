Polițiștii: ”Nu mai vrem să hărțuim oamenii carantinați și izolați!” Sindicatele din Poliție au avut o intalnire la nivelul IGP, la care au cerut sistarea activitații de verificare a carantinaților și izolaților. Aceștia au transmis conducerii MAI ca este atribuția DSP-ului sa faca astfel de verificari și ca polițiștii nu mai sunt dispuși sa-i harțuiasca pe oameni in fiecare zi, mai ales ca nu exista […] The post Polițiștii: ”Nu mai vrem sa harțuim oamenii carantinați și izolați!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

