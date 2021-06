Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Buzau a fost umarit in trafic de trei indivizi, care l-au atacat, i-au spart mașina și l-au snopit din bataie. S-a intamplat chiar in prezența unui echipaj de poliție la care victima a apelat pentru protecție. Polițiștii i-au cerut sa ramana in mașina insa, chiar in timp ce ii recomandau…

- Un șofer din Buzau a fost umarit in trafic de mai mulți indivizi, care l-au atacat și i-au spart mașina. Barbatul a fugit de urmatoritori și s-a oprit in momentul in care a ajuns in zona unui echipaj de poliție. Le-a cerut ajutorul polițiștilor și aceștia i-au cerut sa stea in mașina, pentru…

- Mai multe persoane au fost audiat in cazul exploziei de la Arad. Poliția Romana anunța ca deja exista un cerc de suspecți. Conform purtatorului de cuvant al Poliției, Georgian Dragan, de la fața locului au fost ridicate probe care vor fi analizate in laborator. Polițiștii au ridicat imagini de pe camerele…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Buzau au fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 de catre angajata unei fundatii cu sediul in municipiul Buzau, care a mentionat ca un barbat aflat in interiorul locatiei prezinta un comportament agresiv si a distrus mai multe bunuri.

- Scene șocante s-au petrecut pe o șosea din Franța. Un șofer roman de TIR a fost ucis cu o sabie. Autorul crimei este, se pare, un imigrant, potrivit presei franceze. Tragedia, care a avut loc intr-o parcare din nordul țarii, s-a petrecut sub ochii ingroziți ai soției. Criminalul a apucat sa fuga, pana…

- Un șofer din Craiova s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat baut la volan și a intrat cu mașina intr-un echipaj de poliție. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, in cursul zilei de ieri, 19 aprilie, o autospeciala in care se aflau polițiști din cadrul Secției 3 Poliție…

- Politistii au intocmit dosar penal unui barbat in varsta de 43 de ani, din Glodeanu Sarat, care a fost depistat inlocalitatea de domiciliu, in timp ce conducea autoturismul, dupa ce a consumat bauturi alcoolice.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis sambata de Poliția Județeana Botoșani și citat de News.ro, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au emis ordonata de retinere pentru 24 de ore pe numele unui tanar de 29 ani, din comuna Albesti, cercetat pentru fals privind identitatea si conducere…