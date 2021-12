Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Politie incep de luni protestele in fata prefecturilor, urmand ca in 16 decembrie sa protesteze la MAI, iar in 17 decembrie, la sediile partidelor din actuala coalitie de guvernare, solicitand aplicarea Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice. ”Incepand cu data de…

- Intalnirea de luni seara, de la Guvern, intre Florin Cițu, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor nu a ajuns la o concluzie clara privind desemnarea unui premier, ci doar la hotararea ca prim-ministrul sa fie desemnat prin rotație, cate un an și jumatate, doar de la PSD și PNL, și nu de la UDMR. Marți, liderii…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, responsabilii in gestionarea pandemiei si a anuntat ca se pregatesc restrictii pentru limitarea raspandirii virusului. La sedinta, care loc de la ora 17.30, participa prim-ministrul demis Florin Citu, ministrul interimar al Sanatatii,…

- UPDATE ORA 13.00: Aviz negativ pentru alți doi miniștri din Guvernul Cioloș. Catalin Drula, ministrul propus la Transporturi, a primit 12 voturi „pentru”, 8 „impotriva” și 7 „abțineri”. Alin Stoica, ministrul propus la Interne, a primit 19 voturi „pentru”, 5 „impotriva” și 13 „abțineri”. La ora 13.00…

- Ministrul demis și interimar al afacerilor interne și al justiției, Lucian Bode, a declarat, luni, ca sunt 362 de dosare și 850 de persoane cercetate pentru falsificarea testelor și certificatelor COVID-19 și le-a transmis acestora ca “vor ajunge toți la pușcarie”. In opinia lui Bode, in acest fel “va…

- Situația pandemica din Romania se acutizeaza de la o ora la alta. Ministrul afacerilor interne Lucian Bode a afirmat ca, in curand, țara noastra va ajunge la pragul de 20.000 de infectari pe zi, iar autoritațile se gandesc serios sa ceara sprijinul spitalelor din Europa pentru transferul pacinților…

- Lucian Bode, ministru de interne, și-a lasat calitatea de ministru la poarta Congresului PNL, mai ales ca era sambata. Și tot pentru ca era weekend, Poliția și Jandarmeria au inceput verificarile cu privire la respectarea normelor sanitare la Congres abia luni, deși s-au primit 17 apeluri la 112, in…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Atila, le-a spus managerilor de spitale și șefilor de DSP-uri din toata țara ca “Vine o perioada foarte, foarte grea. Nici 1600 de paturi de ATI s-ar putea sa nu ne ajunga”, conform unor inregistrari exclusive difuzate in exclusivitate la News Hour with CNN de…