Polițiștii n-au stat pe gânduri! Amenda uriașă primită de un bărbat prins aruncând deșeuri din construcții pe un teren din Ilfov Mai ales pe timp de vara, sunt destul de mulți cei care fie construiesc fie renoveaza locuințe. Doar ca problema apare atunci cand gunoaiele rezultate din demolari sau alte deșeuri constand in resturi de materiale folosite in construcții ajung sa fie aruncate nu trebuie. Un barbat a fost amendat, dupa ce a fost prins de […] The post Polițiștii n-au stat pe ganduri! Amenda uriașa primita de un barbat prins aruncand deșeuri din construcții pe un teren din Ilfov first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost amendat, dupa ce a fost prins in flagrant cand descarca gunoaie provenite din constructii pe un teren din Darasti, judetul Ilfov. Masina cu care le-a transportat a fost confiscata, potrivit news.ro.”La data de 17 august a.c., in jurul orei 14:00, in timp ce se aflau in exercitarea…

- La data de 11 august 2023, politistii din cadrul Politiei orasului Techirghiol au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 25 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de furt calificat in forma continuata, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, punerea in circulatie sau conducerea unui…

- Barbat de 34 de ani, prins de polițiștii din Alba, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata și fara permis. S-a ales cu dosar penal Barbat de 34 de ani, prins de polițiștii din Alba, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata și fara permis. S-a ales cu dosar penal La data de 27 iulie…

- Un barbat a murit, dupa ce peste el s-a prabusit un mal de pamantUn barbat in varsta de 45 de ani, care facea sapaturi la unui mal de pamant in localitatea Turburea, a murit, miercuri, dupa ce partea de sus a malului s-a prabusit peste el, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Polițistii judiciari din cadrul Direcției Generale Anticorupție – SJA Valcea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, au prins luni in flagrant un barbat, de 63 de ani, imediat dupa ce a primit suma de 500 de euro pentru a-și trafica presupusa influența…

- Un moldovean de 55 de ani pe numele caruia, din anul 2017, era eliberat mandat de cautare a fost prins la frontiera Costești printre calatorii care veneau din Federația Rusa. Cazul a avut loc ieri, 10 iulie.

- FOTO: Barbat din Alba, prins de polițiștii din Cluj dupa ce a sustras bauturi alcoolice și componente auto dintr-un depozit Un barbat de 43 de ani din județul Alba este cercetat de polițiștii din Cluj dupa ce a fost prins in timp ce sustragea mai multe bauturi alcoolice dintr-un depozit situat in comuna…

- Un barbat a fost prins de polițiștii din Cluj, dupa ce conducea un autoturism neinmatriculat, cu numere false și fara permis. La data de 5 iulie, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, in varsta de 30 de ani, din comuna…