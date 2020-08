Polițiștii mureșeni sprijină limitarea infectării cu COVID-19 Inspectoratul Județean de Poliție Mureș a anunțat luni, 10 august, faptul ca in data de 8 august, polițiștii mureșeni s-au aflat in mijlocul comunitații municipiului Sighișoara pentru a preveni și combate raspandirea virusului COVID-19. ,,Colegele de la Prevenirea Criminalitații, polițiștii de ordine publica și rutiera din Sighișoara, dar și cadre medicale, impreuna cu toboșarul din … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

