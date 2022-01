Stiri pe aceeasi tema

- Pe perioada sarbatorilor de iarna cat și in primele zile ale Anului Nou, polițiștii mureșeni acționeaza pentru combaterea actelor ilicite, asigurarea ordinii publice și a siguranței circulației pe drumurile publice. Totodata, polițiștii mureșeni vor cauta sa previna comerțul ilicit de articole pirotehnice…

- Polițiștii clujeni au confiscat 170 de kilograme de petarde in ultimele 2 zile. Activitațile de verificare au fost derulate in municipiul Cluj-Napoca și in comunele Gilau, Florești și Apahida, in vederea depistarii persoanelor fizice sau juridice care efectueaza operațiuni cu articole pirotehnice,…

- Aproximativ 150 de polițiști au fost zilnic pe teren in cele trei zile libere de la sfarșitul saptamanii trecute. Nu au fost evenimente deosebite in județul Mureș, iar cel mai grav accident rutier a fost cel de vineri, de la Ciobotani, unde un barbat și-a pierdut viața. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- La acest sfirșit de saptamana aproximativ 150 de politistii actioneza, zilnic, impreuna cu celelalte forte de ordine, pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica, prevenirea faptelor antisociale, fluidizarea traficului rutier, dar si pentru prevenirea raspandirii virusului Sars-Cov…

- Azi dimineața, in jurul orei 05.30, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Republicii din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un tanar de 21 de ani din Baia Mare, a intrat in coliziune…

- In perioada ianuarie-septembrie 2021, politistii maramureseni au continuat acțiunile pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate peste 1.000 de acțiuni, pe raza intregului judet. Siguranta rutiera si salvarea de vieti sunt prioritati ale politistilor…

- Luni, 18 octombrie, ora 17.25, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 18, in localitatea Moisei. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre Moisei inspre Borșa, de un barbat de 68 de ani din Moisei, a intrat in coliziune laterala…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali, jandarmi și reprezentanți ai celorlate structuri cu atribuții in domeniu, au continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru…