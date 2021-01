Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a luat o borseta cu bani, in total 13.000 euro si 3.000 de lei, lasata de un client intr-un restaurant din apropiere de frontiera cu Ungaria, a fost prins de autoritati in Germania, in urma investigatiilor facute, prejudiciul fiind recuperat, potrivit Agerpres. Purtatorul de…

- Peste 500 de polițiști mureșeni au fost la datorie, pe raza intregului județ, in perioada 25-27 decembrie. Ei au intervenit la peste 260 de evenimente, iar majoritatea s-au lasat cu amenzi și alte sancțiuni. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, Emanuela Farcaș: Au fost…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat activitațile…

- Trei barbați au fost reținuți pentru 24 de ore, de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in urma mai multor percheziții domiciliare, efectuate in cadrul unui dosar penal ce vizeaza infracțiunea de furt calificat. La data de 16 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din Iași, cautat de autoritațile romane pentru savarsirea de infracțiuni contra persoanei. In data de 07 decembrie a.c., in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures, au depistat un barbat, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare, de catre autoritațile din Italia, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, tainuire și furt calificat. La data de…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au transmis miercuri, 4 noiembrie, prin intermediul unui buletin de presa, faptul ca la data de 3 noiembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Reghin, au identificat un tanar in varsta de 21 de ani,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures, au depistat un barbat, din judetul Mures, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare, de catre autoritatile din Ungaria, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. La data de 27 octombrie a.c.,…