Polițiștii marchează astăzi Ziua lor profesională Republica Moldova marcheaza astazi Ziua Poliției Naționale. Zeci de mesaje de felicitare au impinzit astazi rețelele de socializare. INSP a adresat și urari de bine, tuturor celor care poarta epoleți și fac parte din familia Poliției Republicii Moldova. {{573571}}„Poliția Republicii Moldova sarbatorește astazi 31 de ani de la crearea sa, timp in care, atit actualii angajați, cit și veteranii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova marcheaza astazi Ziua Poliției Naționale. Zeci de mesaje de felicitare au impanzit astazi rețelele de socializare. INSP a adresat și urari de bine, tuturor celor care poarta epoleți și fac parte din familia Poliției Republicii Moldova.

- Polițiștii de frontiera din Toceni au reținut patru cetațeni ai Siriei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Republica Moldova in Romania. Strainii sunt la a doua tentativa de a ajunge ilegal intr-un stat european.

- Polițiștii de frontiera din Toceni au reținut patru cetațeni ai Siriei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Republica Moldova in Romania. Strainii sint la a doua tentativa de a ajunge ilegal intr-un stat european. Conform informațiilor, in data de 4 decembrie, ora 22:20, prin intermedul…

- Politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in cazul unui tanar din Republica Moldova care a prezentat la intrarea in tara un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 fals, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Teritorial de…

- Polițiștii de imigrari din Cluj, in urma acțiunilor intreprinse, au depistat 5 cetațeni straini, in situații ilegale, carora nu le va fi permisa intrarea in țara noastra pentru o perioada cuprinsa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii de frontiera galateni au descoperit doi cetateni din Republica Moldova care au prezentat autoritatilor competente, teste negative pentru infectia cu COVID-19, false, informeaza, marti, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la intrarea in tara un barbat si o femeie din Republica Moldova, care au prezentat la controlul de frontiera rapoarte de laborator false privind testarea pentru depistarea SARS-Cov-2 cu rezultat negativ. Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Raducaneni efectueaza cercetari în privinta unui barbat cu cetațenia Republicii Moldova. Acesta transporta 200 articole vestimentare contrafacute. În data de 10 octombrie a.c., în jurul orei 08.30, polițiști…