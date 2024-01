Polițiștii lui Nicușor Dan urmăresc deszăpezirea și persoanele fără adăpost. FOTO Politistii locali din Bucuresti au verificat, pe timpul noptii, modul in care operatorii de salubritate respecta obligatiile care le revin privind deszapezirea si au mers in zonele in care exista posibilitatea depunerii de polei. “In urma activitatilor desfasurate si a monitorizarii video, s-a constatat faptul ca operatorii de salubritate au verificat strazile din Urgenta 1 […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

