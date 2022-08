Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au reușit sa depisteze una dintre cele doua fete in varsta de 14 ani care au plecat de la Centrul pentru Copii, din municipiul Cluj-Napoca, in 15 august 2022. Este vorba de Lingurar Domnica, care, din primele verificari, nu pare sa fie victima unei infracțiuni. „Minora LINGURAR DOMNICA, mediatizata…

- La turneul de fotbal de la Brasov a ajuns, dupa mari eforturi, si o echipa U 13 din Ucraina. Dupa sase luni de razboi, clubul din Mikolayv a reusit sa stranga 12 sportivi, din 25 cati avea inainte

- Politistii damboviteni s-au autosesizat si au deschis dosar penal unui tanar de 17 ani din localitatea Doicesti, care a postat pe internet un film in care obliga trei copii sa se palmuiasca, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. "La data de 1 august a.c., politistii din…

- Eveniment Accident mortal intre Vaceni și Vitanești / Trei copii și parinții lor și-au pierdut viața iulie 25, 2022 06:52 In data de 25 iulie a.c., pe DN 6 intre localitațile Vaceni și Vitanești a avut loc un accident rutier grav. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri care au stabilit…

- La doar 34 de ani, viața Codruței, mama a cinci copii, s-a sfarșit brusc, asta dupa ce un barbat a sugrumat-o, dupa care i-a ingropat cadavrul la marginea unui rau. Femeia era prostituata și se pare ca ucigașul era un client de al ei. Barbatul s-ar fi enervat la culme din cauza faptului ca tanara a…

- Politistii de Investigatii Criminale din Brasov au efectuat mai multe perchezitii intr-un dosar penal ce vizeaza efectuarea de operatiuni financiare frauduloase si organizarea de lupte intre animale sau cu animale. Printre județele unde au avut loc percheziții se numara și Salajul. Potrivit unui comunicat…

- In cursul zilei de 15 Iunie 2022, politistii Biroului Rutier Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in municipiu.Potrivit IPj Tulcea, din primele cercetari efectuate de catre politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca, un barbat, in varsta de 33 de ani, din…

- Doi barbati, unul din comuna Prejmer si altul din orasul Victoria, au fost raniti in doua accidente de munca ce au avut loc luni si, respectiv, duminica, in ambele cazuri politistii deschizand dosare penale in care se efectueaza cercetari privind nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate…