Polițiștii, loviți de sistem. Suspendați, pe șest, din serviciu Sindicatele au semnalat apariția a tot mai multe cazuri in care polițiștii au fost puși la dispoziție pe perioade mari de timp, fara ca aceștia sa aiba habar. Astfel, agenții s-au trezit ca nu pot ieși la pensie pentru ca nu au vechimea necesara. Ilegalitațile au fost comise de șefii acestora, care ii puneau la […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

