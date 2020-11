Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care da posibilitatea ca Politia locala sa dispuna ridicarea vehiculului parcat neregulamentar pe domeniul public. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea…

- „Solicit presedintelui Romaniei sa nu promulge proiectul prin care se da liber la betonarea spatiilor verzi. Este una dintre cele mai toxice legi care au fost votate de Parlament in ultimii ani. Practic, potrivit acestui proiect, orice individ care a beneficiat de retrocedari dubioase de spatii verzi…

- Plenul Camerei Deputatilor a validat, marti, mandatul de deputat al lui Ciprian Necula cu 248 de voturi "pentru" si un vot "impotriva".Ciprian Necula ocupa locul ramas vacant in Camera Deputatilor dupa demisia lui Cornel Zainea (USR). Citește și: Claudiu Nasui, declaratie dura la Florin…

- Camera Deputatilor urmeaza sa voteze miercuri, decizional, un proiect de lege al liderului deputatilor PNL Florin Roman prin care nu beneficiaza de pensie de serviciu cei care au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii.

- Politistii au solicitat, luni, sprijinul populatiei pentru a gasi o minora de 13 ani care a disparut de acasa in urma cu o saptamana, din localitatea Saros pe Tarnave, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Daca ati vazut-o, anuntati urgent Politia! Politistii sibieni cauta o minora in…

- Zeci de mii de masini inmatriculate in alte state au fost controlate in cadrul unei actiuni a politiei rutiere desfasurate in perioada 11 - 31 august 2020. Pentru neregulile constatate, mii de soferi au fost sanctionati. "In cadrul actiunii, au fost verificate 183.443 de autovehicule, dintre…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera și Eliberare Permise de Trecere au desfașurat joi, 27.08.2020, intre orele 10.00-13.30 o acțiune care a vizat respectarea prevederilor legale prevazute de Legea nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.…

- Senatul a adoptat marti, ca prim for sesizat, un proiect de lege aflat in procedura de urgenta care prevede ca fiecare elev din invatamantul obligatoriu de stat sa primeasca 350 de lei anual pentru uniforma. Daca este adoptata si de Camera Deputatilor si ulterior promulgata de seful statului, legea…