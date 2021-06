Polițiștii locali din Vaslui vor avea o sală de forță Un fost punct termic din municipiul Vaslui va fi transformat in sala de forța pentru polițiștii locali, in condițiile in care mulți dintre aceștia nu se mai afla la prima tinerețe și nici nu sunt in cea mai buna forma fizica, scrie Vremea Noua. Astfel, primaria orașului Vaslui va inființa o sala de forța pentru polițiștii locali, la solicitarea șefului acestei structuri. In prezent, in municipiu mai exista o astfel de sala, dar este folosita doar de sportivii de la CSM Vaslui. Masura a fost luata chiar la sugestia șefului Poliției Locale, a precizat primarul Vasile Paval. „Au nevoie de o sala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

