De la inceputul anului, agenții de la Poliția Locala Galați au administrat 4.750 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 594.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 55/2020 referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Polițiștii locali au verificat modul in care e respectata legea in special in zonele aglomerate, atat in piețele agroalimentare, cat și in zonele de promenada de pe Faleza Dunarii, Gradina Publica și in celelalte parcuri din oraș. „In urma activitatilor specifice, politistii locali au aplicat, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.…